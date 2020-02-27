Рязанку задержали за убийство сожителя

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 1973 года рождения. Её подозревают в убийстве сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление женщина совершила в ночь на 26 февраля. В одной из квартир на улице Островского между нетрезвыми сожителями произошла ссора. В результате рязанка нанесла мужчине два удара кухонным ножом. От полученных ран 48-летний пострадавший умер на месте.



Сейчас подозреваемая задержана, следователи решают вопрос о взятии её под стражу. По делу назначили необходимые экспертизы.

