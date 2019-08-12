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Рязанку задержали за убийство младшего брата

В Кораблинском районе 51-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве младшего брата. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, днём 6 августа, в селе Бестужево женщина, во время бытового конфликта нанесла 42-летнему брату, проживающему в одном доме с ней, несколько ударов ножом в грудь, спину и шею. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемая арестована, расследование уголовного дела продолжается. 

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