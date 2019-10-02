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Рязанку уличили в ложном доносе о краже ящика водки

Жительница села Сергеевское Милославского района обратилась в полицию с заявлением, что ночью с ее двора украли ящик водки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские выехали на предполагаемое место преступления. Поговорив с хозяйкой, они узнали, что алкоголь был приготовлен ее мужем на праздник. Пропажа ящика водки была обнаружена, когда мужчина вернулся с работы. При этом дверь в сарай, где хранилось спиртное, была открыта.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что пока хозяин дома был на работе, его жена с подругой устроили бурное застолье.

По версии сотрудников правоохранительных органов, за двое суток женщина со своей подругой выпили всю водку, а чтобы оправдаться перед мужем, она обратилась в полицию с заявлением о краже.

Злоумышленница признала версию полицейских достоверной.

В отношении жительницы Милославского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ. Ей грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 2 лет.

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