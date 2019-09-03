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Рязанку подозревают в налоговом преступлении

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере).

По данным следствия, в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года индивидуальный предприниматель оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму около одного миллиона рублей.  В нарушение требований налогового законодательства рязанка не представила в налоговый орган налоговые декларации, не исчислила и не уплатила налоги на сумму около одного миллиона рублей, что является крупным размером. 

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемой. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

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