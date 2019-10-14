Рязанку обманули при покупке породистого щенка

В Рязани 25-летнюю местную жительницу обманули при покупке щенка кинг чарльз спаниеля. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.



Рязанка рассказала, что породистого щенка она выбрала на сайте в интернете. Женщина посмотрела фотографии, узнала о повадках питомца, также её устроила цена. Продавец попросил в качестве предоплаты 5 тысяч рублей, которые пострадавшая и перевела ему на карту. После этого продавец прекратил выходить на связь.



Сотрудники полиции провели необходимые специальные технические мероприятия и установили подозреваемого 29-летнего жителя Таганрога. Для перевода денег он указал карту своей знакомой, но обмануть правоохранителей таким образом ему не удалось.



Рязанские оперативники съездили в Ростовскую область и задержали подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

