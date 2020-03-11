Рязанку наказали за незаконное получение «чернобыльских» выплат

В Спасске суд приговорил 28-летнюю жительницу района к штрафу. Женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Уголовное дело следователи возбудили по материалам проверки регионального УФСБ России. Выяснилось, что женщина фиктивно зарегистрировалась вместе с детьми в одном из населённых пунктов, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС. При этом жили они в другом месте. В итоге фигурантка уголовного дела получила более 202 тысяч рублей от регионального министерства соцзащиты и Пенсионного фонда.



При вынесении приговора суд учёл, что женщина полностью выплатила причинённый ею ущерб. В итоге, в качестве наказания судья назначил мошеннице штраф в 6 тысяч рублей.

