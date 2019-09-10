Рязанке грозит уголовная ответственность за нелегальную продажу алкоголя

В отношении 63-летней рязанки возбуждено уголовное дело за повторный факт нелегальной продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ранее жители домов по улице Корнилова в Рязани уже обращались в правоохранительные органы за помощью. Их соседка в любое время суток всем желающим продавала алкогольные напитки, поэтому вокруг её дома днём и ночью встречались люди в нетрезвом виде. Местным жителям, естественно, данный бизнес не нравился. В отношении нарушительницы сотрудники полиции применили административное наказание по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. Вскоре выяснилось, что женщина вновь начала торговать спиртным из дома. Теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело по ст.171.4 УК РФ и грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — исправительные работы на срок до одного года.