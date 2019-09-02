Рязанка украла понравившийся велосипед

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани раскрыли ночную кражу велосипеда из подъезда дома на улице Магистральная. Похищенное изъяли.

В полицию обратилась 33-летняя рязанка, которая сообщила, что из подъезда дома, где она проживает, пропал ее велосипед. Вечером она «припарковала» транспортное средство, а утром его на месте не оказалось.

Полицейские выезжали на место, осматривали подъезд и опрашивали жителей окрестных домов, но эти первоначальные меры результата не дали.

Сотрудники полиции неоднократно информировали граждан о том, что при длительной парковке в подъезде даже парковочные тросики – ненадежная защита велосипеда, но некоторые люди без внимания относятся к этим предупреждениям и, «припарковав» в подъезде велосипед, оставляют его без присмотра и шансов на сохранность. Подъезд, даже с домофоном – ненадежное место для хранения велосипедов.

Вскоре оперативники уголовного розыска получили сведения, что в соседнем районе города женщина предлагает знакомым приобрести у нее велосипед. Причем, этот велосипед яркой окраски и по описанию похож на похищенный.

Через пару часов полицейские разыскали эту «продавщицу» и установили, что 34-летняя рязанка причастна к краже велосипеда.

По предварительной информации, нетрезвая рязанка возвращалась домой из гостей и заметила в открытом подъезде одного из домов яркий велосипед. Это транспортное средство понравилось женщине и она вывела его из подъезда и уехала домой. Утром, еще раз прокатившись, она продала велосипед прохожему.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.