Рязанка угрожала убить беременную подругу шампурами

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Изображение Никита Лазоренко с сайта Pixabay
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Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани пресекли убийство шампурами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани поступил звонок от испуганной рязанки, которая сообщила, что ее подвыпившая подруга угрожала ей шампурами, и теперь женщина опасается за жизнь и здоровье себя и своих детей. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции.

Полицейские, прибыв на адрес, установили, что конфликт произошел между соседками — изрядно подвыпившей девушкой и ее беременной подругой. После словесной перепалки обе женщины разошлись по своим квартирам. Однако ведущая разгульный образ жизни женщина после конфликта решила вернуть заимствованные для жарки шашлыка шампуры своему приятелю, но по дороге задетое многодетной матерью чувство собственного достоинства взяло верх. Она постучала в дверь к обидчице и пригрозила убить беременную, проткнув ее насквозь, если еще раз услышит что-то нелицеприятное в свой адрес.

Испуганная угрозой многодетная мать сообщила об инциденте в полицию.

Вовремя прибывшие участковые полицейские усмирили буянившую женщину. Шампуры с места происшествия были изъяты.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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