Рязанка Мария Аверичева участвует в конкурсе «Мисс Технониколь-2020»

С 6 марта по 22 марта открыто голосование в ежегодном конкурсе «Мисс ТЕХНОНИКОЛЬ-2020».

В конце прошлого года вышел в свет новый корпоративный календарь «KOД TN 2020» с дополненной реальностью, снятый совместно с профессиональной командой Playboy. Креативная концепция календаря отражает двойственность цифр наступившего года 2020. Это как близнецы, отражение, дуальность. Впервые на каждой странице календаря, не одна девушка, а две, при этом каждая девушка играет две роли самой себя.

Сентябрь в этом календаре украшает фото Марии Аверичевой – менеджера по рекламе и маркетингу из Рязани.

Проголосовать за землячку можно по ссылке. Результаты голосования будут объявлены в конце марта 2020 года.