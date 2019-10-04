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Рязанец угрожал убить пенсионера шилом

В селе Алеканово Рязанского района местный житель угрожал убить пенсионера шилом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступил сигнал от жителей. Сотрудники моментально выехали на место.

В ходе следствия выяснилось, что 38-летний житель села находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравился звук бензотриммера, который доносился с соседнего двора, и он решил сделать замечание своему соседу. Разгорелся серьезный конфликт. Тогда молодой мужчина набросился на пенсионера, повалил его на землю, достал из кармана шило и начал угрожать убийством.

В отношении местного жителя села Алеканово возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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