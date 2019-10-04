Рязанец организовал в своей квартире наркопритон

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что 44-летний рязанец организовал у себя дома по улице Осипенко наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию стали поступать сообщения от рязанцев, что посетители этого дома странно себя ведут.

В ходе следствия полицейские собрали большое количество доказательств, чтобы подтвердить версию «о наркопритоне».

Кроме того, в доме были найдены наркотики и предметы для их использования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.