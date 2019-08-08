Рязанец незаконно продавал спиртное у себя дома

В посёлке Элеватор на окраине Рязани сотрудники полиции пресекли незаконную продажу спиртного. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О том, что рядом с домом 60-летнего мужчины стали часто появляться нетрезвые люди, в полицию сообщили соседи. Выяснилось, что рязанец торговал алкоголем прямо в своей квартире. После этого на него был составлен административный протокол.



Через некоторое время полицейские вновь зафиксировали факт продажи спиртного. На этот раз в отношении мужчины завели уже уголовное дело. Ему может грозить штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

