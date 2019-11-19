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Рязанец из ревности хотел убить бывшую жену

Рязанец из ревности хотел убить бывшую супругу. Прибывшие на место полицейские утихомирили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оказалось, что конфликт произошёл между бывшими супругами, которые проживали в квартире с несовершеннолетней дочерью. 48-летняя рязанка после развода начала ходить на свидания и поздно возвращаться домой. 52-летний мужчина таким поворотом событий остался недоволен и решил высказать своё мнение бывшей жене, предварительно употребив алкоголь.

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Женщина отметила, что сейчас не замужем, потому и обращать внимание на недовольство со стороны мужчины не собирается. Бывший супруг разозлился и схватил кухонный нож, чтобы припугнуть женщину.

На крики прибежала несовершеннолетняя дочь, которая попыталась наладить отношения родителей. На помощь также вызвали полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (ч.1 ст.119 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет принудительных работ или тюремное заключение.

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