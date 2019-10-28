Рязанцы выступят на первых открытых соревнованиях по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна

Осенью в Москве пройдут первые Открытые соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Рязанскую область представит команда спортсменов. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 28 октября, рассказали председатель правления региональной общественной организации «Добрые сердца» Элина Мальцева и спортивный координатор проекта «Футбол для детей с синдромом Дауна» Анастасия Толчёнова.

– Футбол для людей с синдромом Дауна – первая инициатива в России, связанная с данным видом спорта среди людей с синдромом. На сегодняшний день заявки на участие в соревнованиях подали 16 команд из разных городов. Цель проекта – стимулировать физическое развитие детей, улучшить их коммуникативные навыки и создать доступную среду, – отметила Элина Мальцева.

В Рязани проект «Футбол для детей с синдромом Дауна» удалось запустить в мае 2018 года. На сегодняшний день футболом занимаются 16 детей – 8 в спортивной и 8 в адаптивной. Занятия посещают девочки и мальчики всех возрастов.

– Мы очень надеемся, что кто-из наших ребят войдёт в Сборную России и будет представлять не только наш регион, но и страну в целом, – сказала Анастасия Толчёнова.

Отметим, что в Москве первая группа для занятий футболом, созданная для детей с синдромом Дауна, появилась в 2015 году. Её создали по инициативе благотворительного фонда «Даунсайд Ап» при поддержке Российского государственного социального университета. Старшим тренером группы стал доктор педагогических наук, член паралимпийского комитета, кандидат в мастера спорта по футболу Александр Махов. В 2017 году инициатива благотворительного фонда «Даунсайд Ап» заручилась поддержкой социальной программы FIFA «Футбол ради надежды».