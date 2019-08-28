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Рязанцы увидят «Сокровища Посейдона»

31 августа в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «Сокровища Посейдона» из Государственного Биологического музея им. К. А. Тимирязева (г. Москва).

На выставке будут представлены 175 музейных предметов: раковины различных моллюсков. Ими можно любоваться бесконечно, наблюдая многообразие форм и окрасок. Недаром знаменитый французский энтомолог Жан-Анри Фабр в письме к брату писал: «Форма раковины улитки богаче всей архитектуры Лувра».

Выставка позволит найти ответы на многие вопросы. Откуда появилась первая яркая краска для одежды? Где появились первые деньги, как они выглядели, и какое отношение к этому имеют раковины моллюсков? В какие трубы трубят боги, и как рождается жемчуг? Почему в гербах знатных родов встречается изображение раковины гребешка, и с какой раковиной связан стиль рококо?

Открытие выставки состоится 31 августа в 15.00 во Дворце Олега.

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