Рязанцы увидели спектакль испанского театра о любви без слов

В четверг, 15 августа, артисты театра Zero en conducta (Испания, Барселона) показали в Рязанском кукольном театре спектакль «Allegro Ma Non Troppo» (Не слишком быстро).

Постановка продемонстрировала зрителям чувственную историю любви. Это соединение чувств, нежности, танцев и пластики. Актеры рассказали свой взгляд на расставание людей.

Уникальный спектакль, который увидели зрители, прошел в рамках II международного форума древних городов. Сыграли в нем два артиста, которые и являются авторами: Карен Джульета Гаскон Роке и Давид Македа Паво. В конце спектакля им вручил диплом Форума министр культуры и туризм Рязанской области Виталий Попов.

По сюжету мужчина спит и даже не подозревает, что все, чем он жил до сих пор, разрушено в одно мгновенье. Она нежно целует его и покидает. Навсегда? Память перематывает драгоценные воспоминания, словно киноленту. Грезы, сомнения, совместные планы. Одни на двоих сны. Они заставляют свою любовь преодолевать препятствия, но она так беззащитна и так мала. С высоты собственного роста они не видят бездны, которая угрожает их чувствам.

Трогательная история, искусная игра актеров, минималистичные декорации, приглушенный свет… Пластично и поэтично. Именно так передают актеры свои чувства.

Примечательно, что это уже второй приезд артистов театра Zero en conducta в Россию. И в сентябре они вновь приедут в Рязань уже с другим, более масштабным спектаклем.

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Фото Ольги Масловой