Рязанцы снова пробегут «Соборную версту»

В воскресенье, 15 сентября, в Рязани состоится традиционный легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста». Заявки на участие в соревнованиях принимаются 11-13 сентября.

Участие в кроссе могут принять представители коллективов спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани, области, городов России, все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Сбор и регистрация участников на Соборной площади, старт забега в 12.00. Победители и призёры во всех восьми возрастных группах получат памятные призы, медали и грамоты.

Подать заявку на участие можно в управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, телефон (4912) 25-51-36 или по эл. почте [email protected]