В Рязани открылась юбилейная выставка Виктора Агеева

В четверг, 12 сентября, в Рязанском художественном музее открылась персональная выставка заслуженного художника России Виктора Агеева «Живопись, графика», в честь его 80-летия. В экспозиции представлено более 80 работ в разных техниках и жанрах.

Большое место в творчестве Виктора Агеева занимает тема традиционного искусства. Довольно много картин посвящено сапожковским песенницам, михайловским кружевницам, скопинским керамистам. Также на выставке представлены пейзажи Байкала, изображения старых улочек Рязани, Касимова, Коломны и Смоленска. После того, как Виктор Викторович оказался ограничен пространством мастерской, в его жизни жанр интерьера стал одним из основных, в этих работах автор передает свои чувства, размышления и мечты.

Юбиляра пришли поздравить его родственники и друзья, представители союза художников-любителей, студенты Рязанского художественного училища и школьники.

– Для меня Виктор Викторович, действительно, великий, выдающийся художник, олицетворение культуры нашего региона. Низкий вам поклон за то, что вы есть, что дарите людям добро, бесконечную, прозрачную, звенящую энергетику большого художника. Желаю крепкого здоровья и больше радости от всей и вся, вы этого заслуживаете, – поделился ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

Выставка будет работать с 12 сентября по 13 октября по адресу: улица Свободы, 57.