Рязанцы прикоснулись к ангелам на тематической выставке

Во вторник, 15 октября, в Рязани открылась выставка тактильных картин «Ангелы, к которым можно прикоснуться». В экспозиции представлено более 20 полотен, а также элементы декоративно-прикладного творчества, сувенирные фигурки и книги. Каждый художник изобразил на холсте своего ангела. На картинах можно увидеть как абстрактные, едва уловимые образы-свечения, так и вполне конкретные – в виде детей или мифических существ.

Необычная экспозиция представляет международный проект «Ангелы Мира», который возник в Красноярске в 2014 году. В нём приняли участие 365 художников из 23 стран мира. За время существования проекта прошло порядка 200 выставок, который посетили более 300 000 человек.

– Задача проекта – рассказать взрослым и детям о том, что мы можем менять наш мир. Это необычные работы, все они напечатаны флоком – тёплым и приятным материалом, напоминающим велюр. Участники проекта – художники, которые сами перевозят работы из города в город, чтобы делиться своим теплом, – рассказала куратор выставки Дина Воробьёва.

Под потолком Областной библиотеки имени М. Горького также «летали» ангелы – к открытию выставки пространство украсили бумажными фигурками.

– Благороднейшая идея – расширить территорию добра и счастья, мира и покоя, здоровья и благополучия для себя и для всех – меня лично в этом проекте трогает больше всего. А здесь мы видим такое яркое и необычное рождение идеи созидания – делания добра и радости из естественного желания творить, – поделилась впечатлениями директор библиотеки Наталья Гришина.

После церемонии открытия участники смогли не только прикоснуться к ангелам, но и нарисовать необычную картину на общем холсте.

Стоит отметить, что оригинальные работы проекта выполнены в одном размере – метр на метр. В дальнейшем из них соберут большое полотно – 4 метра на 92 метра – своеобразный «Календарь ангелов». На сегодняшний день 77 работ находятся в Праге.