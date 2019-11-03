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Рязанцы познакомились с шедеврами художественного музея на «Ночи искусств»

В воскресенье, 3 ноября, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина прошла «Ночи искусств». Началось мероприятия с экскурсии-знакомства с шедеврами музея. Рязанцы увидели наиболее яркие и значительные произведения, представленные в основной экспозиции.

Также рязанцев познакомили с действующими выставками – Василия Масютина «Офорт. Ксилография» и рязанского художника Михаила Кирсанова, приуроченной к 130-летию мастера. Секреты языка символов в древнерусской иконописи раскрыли на тематической экскурсии «Умозрение в красках».

В Год театра в музее представили персональную фотовыставку театральных работ рязанского фотографа Андрея Павлушина. На выставке «Магия сцены» представлены портреты театральных деятелей, а также фотографии с репетиций и спектаклей.

Завершился праздник концертной программой, подготовленной к «Ночи искусств» студентами и преподавателями музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых.

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