Рязанцы побывали на танцевальном мастер-классе студии ART-dance

В воскресенье, 3 ноября, в рамках «Ночи искусств-2019» в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества состоялся танцевальный мастер-класс от студии ART-dance.

Тематический урок по танцам провела преподаватель студии Анастасия Чайка со своей командой.

— Сегодня мы покажем небольшой фрагмент своей отчетной программы. Не судите строго, мы волнуемся, — поделилась Анастасия Чайка.

Участницы показали зрителям отрывок разминки, танцевальный номер из отчетного концерта под музыку Вивальди «Времена года», а также продемонстрировали, как проходят их репетиции, какие слова они подбирают для запоминания движений.

Отрывок «Зима» был показан специально два раза: с музыкой и без, чтобы подчеркнуть важность мелодии при передаче эмоций в танце.



Коллектив существует с 1995 года, участвует в большом количестве мероприятий и является призером Всероссийских и Международных конкурсов. Руководитель Ольга Орлова.

— У студии есть одно большое отличие, в неё может вступить абсолютно любой ребенок, здесь не обращают внимание на телосложение или растяжку, — поделилась директор центра народного творчества Елена Шаповская.