На главную Рязань Происшествия Рязанцы осуществляли незаконную постановку мигрантов на учет
РязаньПроисшествия

Рязанцы осуществляли незаконную постановку мигрантов на учет

В ходе проверки жилого массива в Рязани и области сотрудники правоохранительных органов выявили, что 5 иностранных граждан имеют фиктивную временную регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жители Рязани, Касимова и города Рыбное в своих квартирах осуществляли незаконную постановку на миграционный учет граждан Узбекистана и Киргизии.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани произошло ДТП на улице Каширина

Накануне вечером в Рязанской области горел дом

Пожар в Рязани: эвакуировано 30 человек, есть пострадавшие