Рязанцы осуществляли незаконную постановку мигрантов на учет

В ходе проверки жилого массива в Рязани и области сотрудники правоохранительных органов выявили, что 5 иностранных граждан имеют фиктивную временную регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жители Рязани, Касимова и города Рыбное в своих квартирах осуществляли незаконную постановку на миграционный учет граждан Узбекистана и Киргизии.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.