Рязанцы могут увидеть уникальную выставку резьбы по тыкве

В четверг, 31 октября, в гостинице «Старый город» открылась выставка портретных композиций, выполненных в технике резьбы по тыкве. В экспозиции представлено 23 работы скульптора и художника Николая Торхова.

На выставке представлены фотографии резных творений в художественной обработке и один «живой» экспонат – непосредственно тыква. Подобная выставка проводится в России впервые. Как отмечают авторы экспозиции, одна из главных ее задумок – показать рязанцам, что резьба по тыкве тоже своего рода вид искусства, а не просто веселое и атмосферное зрелище.

– Я занимаюсь тыквами уже 5 лет. Легко включился в это занятие, поскольку люблю карикатуру, шарж и хорошо знаком с анатомией. Есть желание показать превосходное качество обработки поверхности, скульптуры в необычном материале и донести мысль, что это тоже может быть искусством, – поделился автор выставки Николай Торхов.

С 2009 года по настоящее время Николай Торхов трудится на международных проектах в качестве скульптора. Его творческие работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Скульптор работает со всеми традиционными материалами (бронза, камень, дерево), а еще владеет техникой работы с песком, льдом и тыквой. Таким образом, привнося в уличное искусство академические традиции русской школы скульптуры.

Увидеть уникальные композиции из тыквы можно весь ноябрь в гостинице «Старый город». Время посещения: с 10.00 до 20.00. Вход свободный.