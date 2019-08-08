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Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля»

В четверг, 8 августа, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка «Красота планеты Земля». Она посвящена фестивалю воздухоплавания «Небо России», который пройдет с 12 по 18 августа в Рязани.

Экспозиция представляет собой часть коллекции одного из основателей и постоянных организаторов рязанского фестиваля воздухоплавания «Небо России», главы Федерации воздухоплавательного спорта региона Льва Маврина. Всего на выставке представлено 40 снимков, сделанных аэронавтом на высоте.

Фотографии, накопленные Львом Мавриным за годы воздухоплавания, – это не просто прекрасные образцы аэрофотосъемки, а настоящие картины в жанре абстрактной живописи, благодаря причудливым формам, текстурам, линиям и сочетанию красок. Даже город Рязань из корзины аэростата выглядит совершенно по-новому.

Среди фотоснимков на выставке представлены знаменитые окские меандры (пойменные местоположения, ровесники египетских пирамид) с высоты птичьего полета. Пойменные луга располагаются на мозаике ярких и разнообразных комплексов аллювиального рельефа. Ровные, как стол, поверхности покоятся на илах, возраст которых измеряется тысячелетиями, а гривистый рельеф позволяет увидеть миграцию Оки в прежние времена.

Также в рамках открытия выставки прошла презентация монографии «Ока: настоящее, прошлое и будущее». В ней изложены наблюдения динамики и современного состояния ландшафтов поймы средней Оки за 2009-2019 годы.

Выставку можно увидеть в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина с 1 августа по сентябрь 2019.

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