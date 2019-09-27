Рязанцы могут увидеть фотографии разных стран мира

В пятницу, 27 сентября, во всероссийский день туризма в рязанском «Фотодоме» открылась выставка «С возвращением!» На ней обычные туристы представили свои работы.

В экспозицию вошли фотозарисовки природных ландшафтов, архитектурных ансамблей, репортажные кадры уличной жизни, сделанные рязанцами во время отпуска как в России, так и за рубежом. Выставка включает приблизительно 60 фотографий. Гости «Фотодома» могут увидеть снимки Армении, Италии, Израиля и других уголков планеты.

– Надеюсь, что эта выставка будет не последней. Жизнь постоянно меняется, но то, что остается с нами до конца – это впечатления. А где можно получить эти впечатления, как не во время путешествий? С помощью своих снимков наши путешественники делятся со зрителями своими эмоциями,– сказала директор «Фотодома» Виктория Филиппова.

Выставку проводят уже второй год подряд. Ее цель рассказать рязанцам о разных местах отдыха, предлагаемых туристических маршрутах и продемонстрировать необычные локации.

Выставка будет работать до 27 октября. Вход для всех свободный.