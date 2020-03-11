Рязанцы могут пройти уникальное стресс-эхокардиографическое исследование

В Рязанской области начали проводить стресс-эхокардиографические исследования. Уникальную процедуру можно пройти благодаря поступлению в рязанский кардиологический диспансер нового аппарата – тредмила, представляющего собой медицинскую беговую дорожку.

Стресс-эхокардиография позволяет выявлять сердечные патологии, в том числе ишемическую болезнь сердца, на начальной стадии путем применения специальных нагрузочных тестов. При диагностике используется тредмил, аппарат УЗИ экспертного класса и электрокардиограф. На сегодняшний день это самый информативный и безопасный способ исследования сердца, дающий возможность четко определить место поражения артерии и повысить оперативность лечения. Такой метод также позволяет избежать серьезных обследований и операций, в том числе инвазивных, которые показаны далеко не каждому больному.

Оснащение кардиологического диспансера оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи населению продолжится в текущем году. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в медучреждение поступит самый современный ангиограф.