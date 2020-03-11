На главную Новости Рязани Новости медицины

Рязанцы могут пройти уникальное стресс-эхокардиографическое исследование

В Рязанской области начали проводить стресс-эхокардиографические исследования. Уникальную процедуру можно пройти благодаря поступлению в рязанский кардиологический диспансер нового аппарата – тредмила, представляющего собой медицинскую беговую дорожку.

Стресс-эхокардиография позволяет выявлять сердечные патологии, в том числе ишемическую болезнь сердца, на начальной стадии путем применения специальных нагрузочных тестов. При диагностике используется тредмил, аппарат УЗИ экспертного класса и электрокардиограф. На сегодняшний день это самый информативный и безопасный способ исследования сердца, дающий возможность четко определить место поражения артерии и повысить оперативность лечения. Такой метод также позволяет избежать серьезных обследований и операций, в том числе инвазивных, которые показаны далеко не каждому больному.

Оснащение кардиологического диспансера оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи населению продолжится в текущем году. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в медучреждение поступит самый современный ангиограф.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани отправили на карантин классы и детсадовские группы

Новости Рязани
Учебный процесс изменён в классах в школах №№5, 9, 16, 17, 37, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 61, 72. Всего в 14 учебных заведениях.
Узнать больше

Администрация: с 1 сентября в Рязани обеспечат бесплатным питанием всех учеников начальных классов

Администрация
При этом сохраняются льготы по питанию для учащихся с 1 по 11 классы – детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот
Узнать больше

В нескольких домах Рязани отключат холодную воду

Новости Рязани
Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе. Холодной воды не будет с 9 часов утра и до окончания работ.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы увидят программу «Цирк зажигает огни»

Новости Рязани
14 марта в Рязанском государственном цирке состоится премьера программы «Цирк зажигает огни» под руководством Юрия Мерденова. На пресс-конференции, посвящённой старту нового шоу,...
Узнать больше

Мошенники начали рассылать письма от правительства Рязанской области

Новости Рязани
Сейчас правоохранители проводят проверку. Всех, кому поступят такие письма, просят сообщить об этом по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).
Узнать больше

Рязанка Мария Аверичева участвует в конкурсе «Мисс Технониколь-2020»

Новости Рязани
Впервые на каждой странице календаря, не одна девушка, а две, при этом каждая девушка играет две роли самой себя.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

Акценты
Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает.
Узнать больше

Женский взгляд на финансы

Акценты
В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани отправили на карантин классы и детсадовские группы

Администрация: с 1 сентября в Рязани обеспечат бесплатным питанием всех учеников начальных классов

В нескольких домах Рязани отключат холодную воду