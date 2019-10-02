Рязанцы фиктивно ставили на учет мигрантов

В ходе проверки жилого массива Рязани и области сотрудники правоохранительных органов выявили, что рязанцы фиктивно поставили на учет четырех иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

«Резиновые квартиры» находились в Рязани по улице Новоселов и на Московском шоссе, также в Ряжске и в городе Рыбное.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.