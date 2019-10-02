На главную Рязань Происшествия Рязанцы фиктивно ставили на учет мигрантов
РязаньПроисшествия

Рязанцы фиктивно ставили на учет мигрантов

В ходе проверки жилого массива Рязани и области сотрудники правоохранительных органов выявили, что рязанцы фиктивно поставили на учет четырех иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

«Резиновые квартиры» находились в Рязани по улице Новоселов и на Московском шоссе, также в Ряжске и в городе Рыбное.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани проверяют человека, сообщившего о машине с тремя трупами

В Рязани провалившийся в яму грузовик достали с помощью кранов

Жителя Рязанской области наказали за попытку подкупить сотрудника ДПС