В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Следователи обвиняют мужчину в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



В ноябре 2019 года нетрезвый мужчина по незначительному поводу затеял драку с семейной парой на улице Профессора Никулина в Рязани. Хулигана остановили соседи, они же вызвали на место полицию.



Приехавший наряд пригласил дебошира в подъезд жилого дома для объяснения обстоятельств случившегося. Там рязанец достал аэрозольный баллон для самообороны и распылил его в сторону сотрудников ППС. Полицейские скрутили нападавшего и надели на него наручники.



Уголовное дело в отношении С. возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ. В прокуратуре отметили, что по ней виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.

