В четверг, 27 февраля, рязанцев ждёт масштабное отключение холодной воды. Отключение связано с ремонтом водопровода в районе дома №14 по ул. Новая.

С 9.00 до 24.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;

ул. Совхозная;

ул. 8 Марта;

ул. Электрозаводская;

ул. Попова;

ул. Радиозаводская;

ул. 1-й Совхозный проезд;

ул. Гражданская, д. с 1 по 29, д. с 4 по 22;

ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;

ул. 1-й проезд Новой;

ул. 2-й проезд Новой;

площадь Попова;

ул. 1-й Гражданский проезд;

ул. 1-й проезд Новой;

ул. 2-й проезд Новой;

ул. 3-й проезд Новой;

ул. 4-й проезд Новой;

ул. 5-й проезд Новой;

ул. 6-й проезд Новой;

ул. Тургенева;

ул. Гражданская, д. с 31 по 47, д. с 26а по 30;

ул. Электрозаводская, д. 87;

ул. Боголюбова;

ул. Макаренко;

ул. Белинского;

ул. проезд Белинского;

ул. Электрозаводская, д. 87;

ул. Тимуровцев, д. 3а;

ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 51в, д. 63 (д/сад №6), д. 110, д. 108/13;

ул. Радиозаводская, д. 8;

ул. Циолковского, д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по д. 16 и с корпусами;

ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

ул. Урицкого, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/61, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1;

ул. Есенина, д. с 37/2 по 71, д. 57 (школа №43);

ул. Колхозная;

ул. проезд Машиностроителей;

ул. Маяковского;

ул. Горького, д. 1, д. 5, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22.

Также по следующим адресам будет снижена подача холодной воды:

ул. Касимовское шоссе, д. с 8 по 20, д. с 1 по 45;

микрорайон Кальное;

ул. Новая;

ул. Есенина;

ул. Грибоедова;

ул. Щедрина;

ул. Затинная;

ул. Скоморошинская;

площадь 26 Бакинских комиссаров;

ул. Подгорная;

ул. Введенская;

ул. Ленина;

ул. Полевая;

ул. Радищева;

ул. Свободы;

ул. Вознесенская;

ул. Фирсова;

ул. Лермонтова;

ул. Урицкого;

ул. проезд Грибоедова;

ул. проезд Щедрина;

ул. проезд Речников;

площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;

Торговый городок;

ул. Солотчинское шоссе, д. 4;

ул. Окский проезд, д. 2б.

С 12.00 техническую воду будут подвозить на площадь Попова и на ул. Касимовское шоссе, стр. 25 корп. 4 (магазин «Пятерочка»).