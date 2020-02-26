В четверг, 27 февраля, рязанцев ждёт масштабное отключение холодной воды. Отключение связано с ремонтом водопровода в районе дома №14 по ул. Новая.
С 9.00 до 24.00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;
- ул. Совхозная;
- ул. 8 Марта;
- ул. Электрозаводская;
- ул. Попова;
- ул. Радиозаводская;
- ул. 1-й Совхозный проезд;
- ул. Гражданская, д. с 1 по 29, д. с 4 по 22;
- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;
- ул. 1-й проезд Новой;
- ул. 2-й проезд Новой;
- площадь Попова;
- ул. 1-й Гражданский проезд;
- ул. 1-й проезд Новой;
- ул. 2-й проезд Новой;
- ул. 3-й проезд Новой;
- ул. 4-й проезд Новой;
- ул. 5-й проезд Новой;
- ул. 6-й проезд Новой;
- ул. Тургенева;
- ул. Гражданская, д. с 31 по 47, д. с 26а по 30;
- ул. Электрозаводская, д. 87;
- ул. Боголюбова;
- ул. Макаренко;
- ул. Белинского;
- ул. проезд Белинского;
- ул. Электрозаводская, д. 87;
- ул. Тимуровцев, д. 3а;
- ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 51в, д. 63 (д/сад №6), д. 110, д. 108/13;
- ул. Радиозаводская, д. 8;
- ул. Циолковского, д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по д. 16 и с корпусами;
- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);
- ул. Урицкого, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/61, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1;
- ул. Есенина, д. с 37/2 по 71, д. 57 (школа №43);
- ул. Колхозная;
- ул. проезд Машиностроителей;
- ул. Маяковского;
- ул. Горького, д. 1, д. 5, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22.
Также по следующим адресам будет снижена подача холодной воды:
- ул. Касимовское шоссе, д. с 8 по 20, д. с 1 по 45;
- микрорайон Кальное;
- ул. Новая;
- ул. Есенина;
- ул. Грибоедова;
- ул. Щедрина;
- ул. Затинная;
- ул. Скоморошинская;
- площадь 26 Бакинских комиссаров;
- ул. Подгорная;
- ул. Введенская;
- ул. Ленина;
- ул. Полевая;
- ул. Радищева;
- ул. Свободы;
- ул. Вознесенская;
- ул. Фирсова;
- ул. Лермонтова;
- ул. Урицкого;
- ул. проезд Грибоедова;
- ул. проезд Щедрина;
- ул. проезд Речников;
- площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;
- Торговый городок;
- ул. Солотчинское шоссе, д. 4;
- ул. Окский проезд, д. 2б.
С 12.00 техническую воду будут подвозить на площадь Попова и на ул. Касимовское шоссе, стр. 25 корп. 4 (магазин «Пятерочка»).