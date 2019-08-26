Рязанцев ждут спектакли, концерты и кино

В Рязани продолжается III фестиваль современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж» в «Фотодоме» на улице Почтовой.

С 3 августа в самом центре Рязани ежедневно проходят постановки, читки, мастер-классы, творческие встречи, лекции и кинопоказы на театральную тематику.

27 августа, во вторник, в 19.00 в «Фотодоме» можно будет посмотреть комедийную драму об иммерсивном театре «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США, 2008) сценариста и режиссёра Чарли Кауфмана. В главной роли театрального режиссёра Кейдена Котара с сумасшедшей фантазией и амбициями – Филип Сеймур Хоффман. Запутавшийся в себе и своей жизни он хочет поставить масштабную и честную пьесу об истории своей жизни, положив в основу сюжета свою биографию для чего создав в огромном заброшенном ангаре настоящую модель Нью-Йорка. Однако выдуманный им мир настолько сплетается с реальным, что Кейден уже не способен отличить их, все сильнее погружаясь в глубины своего воображения… Чарли Кауфман снял фильм о великом проекте театральной утопии, которая намеренно меняется местами с реальностью, превращаясь в настоящий иммерсивный спектакль для всех его участников.

28 августа, в среду, в 19.00 в «Фотодоме» зазвучит классическая музыка и стихи о любви. Лирическую программу представят рязанские музыканты Дмитрий Рогов (контрабас), Елена Яковлева (фортепиано), Алексей Черкасов (скрипка), Александра Демченко (скрипка), Сергей Мунинкин (кларнет) с музыкой Павла Карманова, Игоря Стравинского, Джованни Боттезини, Альфреда Шнитке, Йозефа Горовица, Кнутта Гюттлера, Арама Хачатуряна, Сербана Ничифора и Эрика Сати. В исполнении участников проекта «Полторы комнаты» Алины Калинкиной и Леонида Агальцова зрители услышат произведения Анны Ахматовой и Николая Гумилева из поэтического диалога «Серебряные дребезги», а также другие стихотворения. Авторы программы – Дмитрий Рогов и Леонид Агальцов – обозначили формат предстоящего события как «единое музыкально-поэтическое высказывание». Сюжетная линия вечера – переписка, которую ведут Он и Она, в котором музыка создаёт соответствующее настроение, придаёт образную форму. «Это – и не стихи под музыку, это – и не музыка как иллюстрация к тексту. Это – какой-то иной жанр, на который мы интуитивной вышли в ходе работы над этим творческим проектом», – уточняет Дмитрий Рогов. По словам Леонида Агальцова, выстроившего сценарий этого поэтического разговора, «он отражает хитросплетения судеб двух поэтов и супругов в одной из жизней. В их разговоре отношения поднимаются с уровня «мужчина и женщина», «возлюбленный и возлюбленная» до высоты двух родственных душ, встреча и любовь которых были предопределены свыше».

В четверг, 29 августа, фестиваль продолжится в театре на Соборной. Здесь на малой сцене состоится показ пьесы Ивана Вырыпаева «Танец Дели». Семь одноактных пьес, семь эпизодов, объединённых одними и теми же героями, семь поворотов сюжета, где каждый раз на передний план выходит новая грань, зрителям представят з.а. РФ Нина Бурдыгина, з.а. РФ Людмила Сорокина, артисты Марина Заланская, Анна Комарова, Андрей Кондрашов, Кристина Мазепа, Лариса Силина, Татьяна Крючкова и Марина Антонова.

Спектакль идёт 80 минут без антракта. Вход по пригласительным билетам, которые с понедельника по четверг включительно с 10.00 до 19.00 можно получить в «Фотодоме».

30 августа, в пятницу, в 19.00 в «Фотодоме» доктор философских наук, профессор кафедры культурологии РГУ им. С.А. Есенина Александр Соловьев выступит с лекцией «Человек и вещь: семиотика предметного». «К вещи равно применимы все определения топоса: вещь – это и место, и тема, и устойчивая языковая форма, и категория теории множеств. Вещи «взывают» к выстроенности, обустройству места, к построению его образа, к вычлененности места из универсума как уникально обживаемого пространства. Как вещь сосуществует с человеком? Как она живёт с нами? Как становится общей, коммунальной? Как она создаёт культуру повседневности? Как вещь становится общим культурным кодом и маркером памяти?» – так автор обозначил тематическое поле своей предстоящей «лекции о вещах, жизни среди вещей, которые можно потрогать, понюхать, попробовать и заново создать их памятный образ». В рамках выступления лектор намерен использовать интерактивные методы контекстуализации вещей через стихи и тексты, в частности, авторства Иосифа Бродского и самого лектора – профессора Соловьева.

31 августа, в субботу, на фестивале ждут детей. В 16.00 здесь состоится просмотр спектакля «Машина счастья», поставленного по мотивам романа Рэя Брэдбери наставниками и воспитанниками художественной студии Кати Чистовой «Дом ласточки». Хореограф постановки – Маргарита Тамоникова, режиссёры – Мария Синегубкина, Катя Чистова при участии музыканта Анны-Кристины Киселевой. Актеры спектакля – студийцы Ксения Баранова, Софья Баранова, Аглая Журавлева, Валерия Коновалова, Софья Ларина, Майя Матросова, Таисия Исаева, Юрий Старов, Анастасия Попова, Маргарита Логинова, Ксения Новичкова, Арина Собчук, Никита Спицин, Николай Кришталь. Продолжительность – 40 минут, 6+.