Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

С 14 по 17 августа на улицах Рязани будет весело и ярко. В рамках «Международного Форума древних городов» можно будет спектакли под открытым небом.
14.08.19, Среда
13:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).
Спектакль «Мойдодыр» Рязанского театр кукол — хоровод сказок и стихов Корнея Чуковcкого.
15.08.19, Четверг
13:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).
Спектакль «Красная шапочка» Рязанского театра кукол. Любимая сказка как на ладони. Музыкально и познавательно.
20:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).
Школа уличного театра «Jija» Рязанского театра драмы
Спектакль «Двенадцатая ночь» без четвертой стены.
16.08.19, Пятница
14:00, Лыбедский бульвар (главная сцена у цирка)
Театр на ходулях «Шоу великанов» (Крым, Евпатория)
Атлеты и мечтатели. Они могут коснуться неба и поймать ветер за хвост.
Высокое искусство. Во всех смыслах. Почти балет.
15:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Москва)
16:30, Лыбедский бульвар (аллеи у «Старого города»)
Спектакль «Затерянный караван» Театра «Эскизы в пространстве»
17:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург)
Праздник на любой вкус, рост и возраст. Спектакль «Уикенд на Марсе» — это фантазия космических масштабов о повседневном: кулинария, любовь и грибные дожди.
Спектакль «Уикенд на Марсе» Театра «СоЛу» (Санкт-Петербург)
20:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр «Пластилиновый дождь» (Самара)
Их стихия- воздух. Баланс, скольжение, равновесие. Еще чуть- чуть, и артисты отменят гравитацию. Спектакль «Обряд» — это сказка, которая стала явью. Когда лес делает шаг тебе на встречу… Легенда про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену.
Спектакль «Обряд» театра «Пластилиновый дождь» (Самара)
22:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр огня «ЭКС» (Москва)
Коллектив изобретателей и романтиков. Они покорили стихию и знают все о природе света и тьмы. Спектакль «Огонь Haute Couture» — шоу об огне высокого класса, о его дыхании, ритме, пульсации, характере и предпочтениях.
Спектакль «Огонь Haute Couture» Театра огня «ЭКС» (Москва)
17.08.19, Суббота
12:00, Лыбедский бульвар (главная сцена у цирка)
Театр на ходулях «Шоу великанов» (Крым, Евпатория).
13:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Москва)
14:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр «Эскизы в пространстве» (Москва)
Летим в космос! Спектакль «МУР-МУР БАЙКОНУР» — это сны астронавтов, сказочников и художников. Ожившие геометрические фигуры и диковинные создания.
Спектакль «МУР-МУР БАЙКОНУР» театра «Эскизы в пространстве» (Москва)
15:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург)
Радость жизни в игре и импровизации. Самые очаровательные создания на планете в естественной среде обитания — спектакль «Нашествие енотов». Наивные, беззащитные, непобедимые!
17:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)
Театр «Пластилиновый дождь» (Самара)
Спектакль «Белые сны» — чистая поэзия. С метафорами и акробатикой. Пространство, где возможно все: снег летом, грациозные слоны и березовые хороводы.
19:00, от площади Театральной до главной сцены на Лыбедском бульваре
Шествие древних городов – настоящий карнавал в самом сердце Рязани. Рыцари и принцессы, заморские гости и диковинные создания. История театра оживает на глазах: Древняя Греция, Комедия дель арте, Кабуки… Вокруг света за полтора часа.
21:30, Лыбедский бульвар (сцена у моста)
Театр огня «ЭКС» (Москва) строит и сжигает…театр!
«Погорелый театр» – спектакль- феерия. Факиры, алхимики, акробаты в искрах огненного дождя.