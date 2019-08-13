Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

С 14 по 17 августа на улицах Рязани будет весело и ярко. В рамках «Международного Форума древних городов» можно будет спектакли под открытым небом.

14.08.19, Среда

13:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).

Спектакль «Мойдодыр» Рязанского театр кукол — хоровод сказок и стихов Корнея Чуковcкого.

15.08.19, Четверг

13:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).

Спектакль «Красная шапочка» Рязанского театра кукол. Любимая сказка как на ладони. Музыкально и познавательно.

20:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»).

Школа уличного театра «Jija» Рязанского театра драмы

Спектакль «Двенадцатая ночь» без четвертой стены.

16.08.19, Пятница

14:00, Лыбедский бульвар (главная сцена у цирка)

Театр на ходулях «Шоу великанов» (Крым, Евпатория)

Атлеты и мечтатели. Они могут коснуться неба и поймать ветер за хвост.

Высокое искусство. Во всех смыслах. Почти балет.

15:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Москва)

16:30, Лыбедский бульвар (аллеи у «Старого города»)

Спектакль «Затерянный караван» Театра «Эскизы в пространстве»

17:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург)

Праздник на любой вкус, рост и возраст. Спектакль «Уикенд на Марсе» — это фантазия космических масштабов о повседневном: кулинария, любовь и грибные дожди.

Спектакль «Уикенд на Марсе» Театра «СоЛу» (Санкт-Петербург)

20:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр «Пластилиновый дождь» (Самара)

Их стихия- воздух. Баланс, скольжение, равновесие. Еще чуть- чуть, и артисты отменят гравитацию. Спектакль «Обряд» — это сказка, которая стала явью. Когда лес делает шаг тебе на встречу… Легенда про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену.

Спектакль «Обряд» театра «Пластилиновый дождь» (Самара)

22:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр огня «ЭКС» (Москва)

Коллектив изобретателей и романтиков. Они покорили стихию и знают все о природе света и тьмы. Спектакль «Огонь Haute Couture» — шоу об огне высокого класса, о его дыхании, ритме, пульсации, характере и предпочтениях.

Спектакль «Огонь Haute Couture» Театра огня «ЭКС» (Москва)

17.08.19, Суббота

12:00, Лыбедский бульвар (главная сцена у цирка)

Театр на ходулях «Шоу великанов» (Крым, Евпатория).

13:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Москва)

14:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр «Эскизы в пространстве» (Москва)

Летим в космос! Спектакль «МУР-МУР БАЙКОНУР» — это сны астронавтов, сказочников и художников. Ожившие геометрические фигуры и диковинные создания.

Спектакль «МУР-МУР БАЙКОНУР» театра «Эскизы в пространстве» (Москва)

15:30, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург)

Радость жизни в игре и импровизации. Самые очаровательные создания на планете в естественной среде обитания — спектакль «Нашествие енотов». Наивные, беззащитные, непобедимые!

17:00, Лыбедский бульвар (площадка у «Старого города»)

Театр «Пластилиновый дождь» (Самара)

Спектакль «Белые сны» — чистая поэзия. С метафорами и акробатикой. Пространство, где возможно все: снег летом, грациозные слоны и березовые хороводы.

19:00, от площади Театральной до главной сцены на Лыбедском бульваре

Шествие древних городов – настоящий карнавал в самом сердце Рязани. Рыцари и принцессы, заморские гости и диковинные создания. История театра оживает на глазах: Древняя Греция, Комедия дель арте, Кабуки… Вокруг света за полтора часа.

21:30, Лыбедский бульвар (сцена у моста)

Театр огня «ЭКС» (Москва) строит и сжигает…театр!

«Погорелый театр» – спектакль- феерия. Факиры, алхимики, акробаты в искрах огненного дождя.