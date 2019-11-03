Рязанцев пригласили на выставку, посвящённую Владимиру Делю

В воскресенье, 3 ноября, в рамках акции «Ночь искусств», в рязанском Музее истории молодёжного движения состоялось открытие выставки Андрея Павлушина «Доля Деля».

Выставка посвящена режиссеру Владимиру Делю, основателю и бессменному руководителю легендарного Скопинского Молодёжного театра «Предел».

Фотографа Андрея Павлушина объединяет с театром и семьёй Делей давняя дружба. Именно поэтому на фотографиях можно увидеть не только «парадные» портреты, но и снимки, сделанные в семейном кругу.

На снимках запечатлены важные и яркие события театральной жизни: премьеры и показы спектаклей, участие в фестивалях «Золотая маска» и «Рязанские смотрины», творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным и многое другое. Посетители выставки смогут окунуться в атмосферу театра и даже побывать в закулисье.

Выставка будет работать до 30 ноября 2019 года.