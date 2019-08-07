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Рязанцев приглашают в Константиново на концерт коллектива «Талица»

10 августа, в субботу, на летней эстраде Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в рамках «Музыкального лета в Константинове» выступит коллектив русской песни «Талица» Каширинского сельского Дома культуры Александро-Невского района.

Ансамбль создан в 2009 году. На самых первых репетициях, едва познакомившись с народной песней, участники были настолько очарованы её красотой, что у них возникло огромное желание глубже проникнуть в песенные истоки. Самодеятельные артисты ездили на районные и областные фестивали, встречались с исполнителями из других коллективов и знакомились с их песенным творчеством. Увлекала работа над освоением нового репертуара, созданием концертных номеров и программ.

Каждый участник коллектива является и его солистом, имея свой интересный голос, характер и энергетику.

У ансамбля русской песни «Талица» множество творческих наград — коллектив является участником, дипломантом и лауреатом областных и районных конкурсов и фестивалей.

Начало концерта в 13.00.

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