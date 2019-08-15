Рязанцев приглашают увидеть постановку уличного театра

В четверг, 15 августа, в областной научной библиотеке имени Горького провели брифинг. Журналисты смогли познакомиться с артистами проекта Школа уличного театра #Jija актёром Рязанского театра драмы Егором Чудиновым и актрисой Рязанского театра на Соборной Екатериной Вишневской.

– Основной момент уличного театра – это работа со зрителем. Здесь рушится четвёртая стена, а потому контакт со зрителем очень важен, он идёт напрямую. Люди становятся не только участниками, но и полноправными создателями спектакля, – отметила Екатерина Вишневская.

Спектакль «Что угодно» покажут сегодня в 20.00. Он пройдёт в рамках II Международного форума древних городов. Гости увидят постановку «Что угодно», по мотивам пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь».

– Уличный спектакль настолько синтетическое действие, что туда можно включать разные элементы. Мы выбрали несколько основных пунктов: работа с куклой, пластика и актёрское мастерство, – подчеркнула актриса Екатерина Вишневская.

Как объясняют артисты, взятая за основу пьеса «Двенадцатая ночь» – это рождественская история, а потому спектакль пройдет у ёлки гостиничного комплекса «Старый город». Примечательно, что её будут использовать в качестве декораций.