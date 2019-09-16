На главную Рязань Культура Рязанцев приглашают на выставку китайской живописи
РязаньКультура

Рязанцев приглашают на выставку китайской живописи

В среду, 18 сентября, в 11.00 в рамках Фестиваля национальной книги «Читающий мир» в экспозиционном зале библиотеки им. Горького (2 этаж первого корпуса) состоится открытие выставки «Основы каллиграфии и гохуа».

В экспозиции представлены работы китайской художницы Бу Нин, рязанского художника Андрея Наумова и студентов Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Студенты под руководством художницы изучали основы китайской традиционной живописи гохуа и начала каллиграфии. Работы, представленные на выставке, демонстрируют прогресс, достигнутый ими за короткое время обучения.

Выставка будет работать до 11 октября в режиме работы библиотеки.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Представители 9 стран мира побывали в пресс-центре «Рязанских смотрин»

Рязанцы увидят «Сокровища Посейдона»

Рязанский театр переименуют