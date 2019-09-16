Рязанцев приглашают на выставку китайской живописи

В среду, 18 сентября, в 11.00 в рамках Фестиваля национальной книги «Читающий мир» в экспозиционном зале библиотеки им. Горького (2 этаж первого корпуса) состоится открытие выставки «Основы каллиграфии и гохуа».

В экспозиции представлены работы китайской художницы Бу Нин, рязанского художника Андрея Наумова и студентов Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Студенты под руководством художницы изучали основы китайской традиционной живописи гохуа и начала каллиграфии. Работы, представленные на выставке, демонстрируют прогресс, достигнутый ими за короткое время обучения.

Выставка будет работать до 11 октября в режиме работы библиотеки.