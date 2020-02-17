Рязанцев приглашают на Масленицу в Константинове

1 марта с 11.00 до 15.00 гостей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина приглашают принять участие в масленичных гуляниях.

В программе – широкая ярмарка, игры и конкурсы, частушки и кадрили, традиционные молодецкие забавы. Ребятишки смогут прокатиться на каруселях и стать зрителями кукольного спектакля. Музейный этнографический театр «Звонница» представит театрализованную программу. Также состоится концерт фольклорных коллективов.

Для всех гостей музея-заповедника выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало концерта в 13.00.

В 14.00 пройдёт обряд прощания с Масленицей.