Рязанцев приглашают на концерты «Осенний вальс» и «Ретро-шлягер»

17 октября в 17:00 во Дворце культуры «Приокский» состоится традиционная творческая встреча с участницами народного женского академического хора «Ретро». Коллектив представит концертную программу под названием «Осенний вальс». В ходе концерта зрители услышат музыкальные произведения советских композиторов на тему осени, песни на стихи Сергея Есенина, а также попурри на темы песен Александры Пахмутовой (посвящение 90-летнему юбилею композитора).

20 октября в 12:00 во Дворце культуры «Приокский» состоится традиционный городской открытый фестиваль-конкурс песни «РЕТРО-ШЛЯГЕР». Исполнители представят музыкальные композиции, популярные в 80-90гг. XX века.

После конкурсных прослушиваний состоится концерт лауреатов прошлых лет, почётных гостей фестиваля-конкурса, подведение итогов, награждение лауреатов и закрытие фестиваля-конкурса.

Вход на концерт свободный.