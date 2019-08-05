Рязанцев приглашают на фестиваль современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж»

В День города, 3 августа, в рязанском «Фотодоме» на Почтовой стартовал III фестиваль современного искусства «Параллели», посвящённый Году театра. Весь его репертуар, который расписан до 3 сентября, — это оммаж «Театральному роману» Михаила Афанасьевича Булгакова. На текущей неделе (6–10 августа) запланированы следующие мероприятия.

6 августа, во вторник, в 19.00 будет показан фильм «Театр» (по роману Сомерсета Моэма), в главной роли — Виа Артмане, продолжительность 2 часа, вход свободный.

7 августа, в среду, в 14.00 приглашает на актерский тренинг для детей 7–12 лет режиссер и педагог театра-студии «Звездочка» Ирина Кошевая. Продолжительность — 1,5 часа. Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону +7 920 990 22 05 или через личные сообщения у организатора в «Вконтакте».

8 августа, в четверг, в 19.00 лекцию «История рязанского театра: известное и неизвестное» прочитает кандидат исторических наук Дмитрий Филиппов (ГАРО). Вход свободный, продолжительность — 1,5 часа.

9 августа, в пятницу, в 19.00 всех желающих на мастер-классу по актерскому мастерству ждут Арсений Кудря и Роман Горбачёв — ведущие артисты Рязанского театра драмы. Вход свободный, продолжительность — 2 часа.

10 августа, в субботу, в 17.00 стартует двучастное тренинг-событие «Контакт» от Свободного театра «Дом» Мананы Оганян и Константина Кипарисова. Участие в мастерской предусматривает предварительную запись в сообщениях события в «Вконтакте», рекомендованный donation — 250–300 р. Продолжительность — 3 часа с 15-минутным перерывом. В 21.00 участники представят зрителям сформулированное высказывание в форме перформанса. Вход на показ свободный.

Экспозицию фестиваля «Параллели» в «Фотодоме» (Почтовая, 58, 2-й этаж) — фотографии, графические и живописные работы на театральную тематику, можно посмотреть ежедневно с понедельника по субботу включительно с 10.00 до 19.00. Вход на все арт-события фестиваля свободный. Предстоящие фестивальные мероприятия накануне подробно анонсируются в социальных сетях «Фотодома».