Рязанцев ожидает масштабное отключение холодной воды

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В четверг, 26 марта, в Рязани вновь ожидается масштабное отключение холодной воды. Адреса, по которым не будет воды, опубликовала пресс-служба администрации города. 

Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе. 

— с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Старореченская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 15 корп. 3, ул. 1-я Красная, д. 22а, д. 22б, д. 26;

— с 9.30 до 16.00 по следующим адресам: ул. Первомайский проспект, д. 60, д. 60 корп. 1, д. 62а, д. 62 корп. 1 (школа №39), д. 64, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66 корп. 2, ул. Школьный переулок, д. 1, ул. Гоголя, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9/8, д. 10/10, ул. Братиславская, д. 1, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, ул. Островского, д. 23/2, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 24, д. 27 корп. 1, д. 31 корп. 1, д. 33, д. 33 корп. 1 (школа №19(25), д. 35/11, д. 30/9, д. 44 (школа №33), д. 44 корп. 1 (д/сад №88), д. 44 корп. 2 (д/сад №80), д. 48/77, д. 51, д. с 95 по 99 и с корпусами, ул. Островского (от ул. Осипенко до ул. Ленинского Комсомола), ул. Стройкова, д. 63/73, д. 65, д. 67, д. 69, д. 69 корп. 2 (д/сад №85), д. 71, д. с 88 по 94 и с корпусами, ул. Ленинского Комсомола, д. с 89 по 99 и с корпусами, ул. Черновицкая, д. 1/77, д. 3, д. 5, д. 7, д. 2/79, д. 4, д. 6, д. 10, д. 13, д. 18, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 24, ул. Гагарина, д. 81, д. 83, д. 83а, д. 85, д. 87, д. 71, д. 71 корп. 1, ул. Гоголя, д. с 34/6 по 58 и с корпусами, д. 36 корп. 1 (д/сад №99), ул. проезд Гоголя, ул. Школьный переулок, ул. 5-й проезд Осипенко (частный сектор), ул. 6-й проезд Осипенко (частный сектор), ул. 7-й проезд Осипенко (частный сектор), ул. 10-я Линия (частный сектор), ул. 11-я Линия (частный сектор), ул. 12-я Линия (частный сектор), ул. 10-я Линия, д. с 35 по 39 и с корпусами, ул. Осипенко (от ул. 10-я Линия до ул. 14-я Линия).

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