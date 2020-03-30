Рязанцам предлагают виртуальные экскурсии и онлайн-концерты

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В Рязанской области временно приостановлена работа музеев, театров, концертных залов. Отменены все массовые мероприятия. В связи с этим многие учреждения культуры перешли на онлайн-режим. Теперь рязанцы смогут слушать классическую музыку, гулять по городским музеям и посещать экскурсии, не выходя из дома.

Музей Павлова предлагает посетить онлайн выставки, представленные на интернет-ресурсах учреждения: ВКонтакте, Инстаграм и на сайте музея.

МБУК «Рязанский музей путешественников» предлагает интерактивную экскурсии, виртуальные туры по музею. Их можно найти на сайте.

«Фотодом» им. Е.Н. Каширина представит виртуальные фото-выставки на своих интернет-ресурсах: ВКонтакте, Инстаграм.

«КДЦ «Октябрь» также начал работу в формате онлайн, посредством организации виртуального концертного зала на сайте учреждения. Пройдя по ссылке, посетители смогут увидеть концерты, видеопоздравления, выступления солистов и участников творческих коллективов КДЦ в видеоформате. Информация будет обновляться ежедневно.

Муниципальный культурный центр представит вашему внимаю онлайн-концерты, записи прошедших мероприятий. Вы сможете насладиться джазом, послушать ансамбли народной песни, солистов и даже камерный оркестр. Контент будет доступен на сайте МКЦ и ВКонтакте.

«Лесопарк» предлагает принять участие в онлайн мастер-классах, онлайн марафонах, спортивных акциях. Все мероприятия будут вестись в прямом эфире на интернет-ресурсах учреждения: Инстаграм , ВКонтакте.

МБУК «Арт-центр» предлагает поучаствовать в интернет-викторинах, мастер-классах, смотреть концерты. Все будет доступно в социальных сетях учреждения: Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук.

МБУК «ЦБС г. Рязани» представит виртуальные выставки и обзоры литературы, виртуальные обзоры редких и ценных изданий из фонда ЦГБ им. С.А.Есенина, виртуальные экскурсии по музеям ЦБС города Рязани, Виртуальный концертный зал, мастер-классы и многое другое.