Рязанцам предлагают виртуальные экскурсии и онлайн-концерты

7info 2
Новости Рязани

Рязанская облдума приняла решение об увеличении количества депутатов

25 марта Рязанская областная Дума приняла решение об увеличении количества депутатов в региональном парламенте. Соответствующие изменения вносятся в Устав Рязанской области и закон о...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанскую область из других регионов приехали почти 14 тысяч человек

В муниципальных образованиях Рязанской области сейчас на контроле находятся 376 человек. Они либо соблюдают режим самоизоляции, либо ждут окончания карантина в обсервациях.
Узнать больше
Новости медицины

В рязанской БСМП пациенту реконструировали кисть

Травматологи рязанской БСМП в субботу, 21 марта, выполнили хирургические вмешательства на кисти под руководством микрохирурга из Московской клиники EMC Максима Саутина.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские судебные приставы рассказали, как будут работать в условиях карантина

Стало известно, как будут работать рязанские судебные приставы в условиях карантина. По сообщению пресс-службы Управления ФССП России по Рязанской...
Узнать больше
Новости Рязани

Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке «Открытие» увеличилась более чем в 3...
Узнать больше
-

В Рязанской области временно приостановлена работа музеев, театров, концертных залов. Отменены все массовые мероприятия. В связи с этим многие учреждения культуры перешли на онлайн-режим. Теперь рязанцы смогут слушать классическую музыку, гулять по городским музеям и посещать экскурсии, не выходя из дома.

Музей Павлова предлагает посетить онлайн выставки, представленные на интернет-ресурсах учреждения: ВКонтакте, Инстаграм и на сайте музея.

МБУК «Рязанский музей путешественников» предлагает интерактивную экскурсии, виртуальные туры по музею. Их можно найти на сайте.

«Фотодом» им. Е.Н. Каширина представит виртуальные фото-выставки на своих интернет-ресурсах: ВКонтакте, Инстаграм.

«КДЦ «Октябрь» также начал работу в формате онлайн, посредством организации виртуального концертного зала на сайте учреждения. Пройдя по ссылке, посетители смогут увидеть концерты, видеопоздравления, выступления солистов и участников творческих коллективов КДЦ в видеоформате. Информация будет обновляться ежедневно.

Муниципальный культурный центр представит вашему внимаю онлайн-концерты, записи прошедших мероприятий. Вы сможете насладиться джазом, послушать ансамбли народной песни, солистов и даже камерный оркестр. Контент будет доступен на сайте МКЦ и ВКонтакте.

«Лесопарк» предлагает принять участие в онлайн мастер-классах, онлайн марафонах, спортивных акциях. Все мероприятия будут вестись в прямом эфире на интернет-ресурсах учреждения: Инстаграм , ВКонтакте.

МБУК «Арт-центр» предлагает поучаствовать в интернет-викторинах, мастер-классах, смотреть концерты. Все будет доступно в социальных сетях учреждения: Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук.

МБУК «ЦБС г. Рязани» представит виртуальные выставки и обзоры литературы, виртуальные обзоры редких и ценных изданий из фонда ЦГБ им. С.А.Есенина, виртуальные экскурсии по музеям ЦБС города Рязани, Виртуальный концертный зал, мастер-классы и многое другое.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Улицы Рязани опустели из-за коронавируса ﻿

Видео
Из-за коронавируса людей на улицах Рязани стало гораздо меньше. Конечно, говорить о том, что все сидят дома, не приходится. Это и не...
Узнать больше

В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

Новости Рязани
В Рязанской области разработали механизмы поощрения медработников, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 марта губернатору...
Узнать больше

Рязанский ТЮЗ проводит конкурс видеороликов для зрителей

Культура
Рязанский ТЮЗ объявил о старте видеороликов для зрителей «Моя любимая сказка». Для участия нужно записать на видео свою любимую...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ушёл из жизни Владимир Морозов

Новости Рязани
В воскресенье, 29 марта, ушёл из жизни бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, депутат Рязанской областной Думы 3-го и 4-го созывов Владимир Викторович...
Узнать больше

Появились новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о коронавирусе в регионе по состоянию на 08.30 понедельника, 30 марта.  Число...
Узнать больше

Дезинфекция рязанских улиц начнётся вечером в понедельник

Новости Рязани
Для дезинфекции будет использоваться специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Улицы Рязани опустели из-за коронавируса ﻿

В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

Рязанский ТЮЗ проводит конкурс видеороликов для зрителей