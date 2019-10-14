Рязанцам предлагают увидеть «Ангелов, к которым можно прикоснуться»

Во вторник, 15 октября, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоится открытие выставки Международного арт-проекта «Ангелы Мира» — «Ангелы, к которым можно прикоснуться».

В экспозиции представлены флок-картины, на которые не только можно смотреть, но и прикасаться к ним. Посетители выставки смогут увидеть более 20 работ (50 × 50 см) художников из России, Италии, Франции, Беларуси, Хорватии, Сингапура. Все картины являются участниками Международного арт-проекта «Ангелы Мира» и посвящены образам Ангела-Хранителя и высших сил.

Выставка будет работать до 30 октября в режиме работы библиотеки.



Вход свободный.