На главную Рязань Культура Рязанцам предлагают увидеть «Ангелов, к которым можно прикоснуться»
РязаньКультура

Рязанцам предлагают увидеть «Ангелов, к которым можно прикоснуться»

Во вторник, 15 октября, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоится открытие выставки Международного арт-проекта «Ангелы Мира» — «Ангелы, к которым можно прикоснуться».

В экспозиции представлены флок-картины, на которые не только можно смотреть, но и прикасаться к ним. Посетители выставки смогут увидеть более 20 работ (50 × 50 см) художников из России, Италии, Франции, Беларуси, Хорватии, Сингапура. Все картины являются участниками Международного арт-проекта «Ангелы Мира» и посвящены образам Ангела-Хранителя и высших сил.

Выставка будет работать до 30 октября в режиме работы библиотеки.

Вход свободный.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сергей Лазарев опубликовал постельное фото из рязанской гостиницы

Конкурсная программа «Зеркала сцены» завершилась «Фаустом»

Рязанцы могут увидеть «дар божественный»