Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького объявила конкурс для знатоков истории родного края и любителей пешеходных прогулок.
Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома, с помощью электронных ресурсов.
Для этого можно воспользоваться следующими книгами и электронными ресурсами
Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область. Часть 1.
«Улицы Рязани». Путеводитель по центральным улицам города.
«Сообщество профессионалов. К 75-летию образования Рязанского отделения Союза художников России».
Конкурсные работы можно присылать с 1 по 14 апреля по электронной почте на адрес kray@rounb.ru с пометкой «Узнай Рязань».