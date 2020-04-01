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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького объявила конкурс для знатоков истории родного края и любителей пешеходных прогулок.

Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома, с помощью электронных ресурсов.

Для этого можно воспользоваться следующими книгами и электронными ресурсами

Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область. Часть 1.

«Улицы Рязани». Путеводитель по центральным улицам города.

«Сообщество профессионалов. К 75-летию образования Рязанского отделения Союза художников России».

Конкурсные работы можно присылать с 1 по 14 апреля по электронной почте на адрес kray@rounb.ru с пометкой «Узнай Рязань».