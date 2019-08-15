На главную Рязань Культура Рязанцам покажут «Белорусские водевили»
РязаньКультура

Рязанцам покажут «Белорусские водевили»

В четверг, 15 августа, с журналистами пообщались артисты Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Брифинг провели в областной научной библиотеке имени Горького.

Сегодня в рамках II Международного форума древних городов театр из Минска представит свой спектакль «Белорусские водевили». Главные роли исполнят заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Улащенко и артист драмы Наталья Горбатенко.

Сюжет классический для водевилей. Два незадачливых жениха, и у каждого – своя проблема. Один запутался в невестах и чуть не оказался под венцом с той, которая хоть и богата, но, мягко говоря, не очень молода. Второму жениху и вовсе свадьбы не сыграть, если бы не хитроумный план его матушки. Однако всё завершается счастливым финалом, как и полагается в водевиле.

Спектакль пройдёт на белорусском языке в двух актах, но истории не связаны между собой. А дополнит постановку музыка и народные костюмы.

– Думаем, будет весело, смешно и, что немаловажно, поучительно, – подчеркнула артистка Наталья Горбатенко.

Жители Рязани и гости города увидят спектакль в 19.00 в Рязанском театре драмы.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В субботу в центре Рязани временно перекроют движение транспорта

Своими глазами

Рязанцам покажут «Белорусские водевили»

В рязанском штабе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили отставание от графика на ряде объектов

На выставке «От Античности к Средневековью» рязанцев познакомили с монетами Древнего Рима и Византии

В Рязани стало на одну детскую площадку больше

В Рязань приехала синагога на колёсах

В Рязани представители древних городов обменялись опытом по сохранению исторической среды

Испанский театр в Рязани покажет пластический спектакль о любви

В Сасове сбили ребёнка на велосипеде

Сегодня вечером рязанцы услышат оперу «Иоланта» под открытым небом

ХК «Рязань» подписал защитника

В Рязани пьяный водитель протаранил забор

Елена Сорокина провела личный приём граждан

В ДТП с перевернувшимся фургоном с пивом пострадала 17-летняя девушка

В Рязани продолжается фестиваль «Небо России»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские священники спели песни, которые в храме обычно не звучат

Рязанцев приглашают на выставку, посвященную 220-летию со дня рождения Пушкина

В Рязани пройдёт музыкальная выставка «Краски земли Рязанской»