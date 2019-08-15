Рязанцам покажут «Белорусские водевили»

В четверг, 15 августа, с журналистами пообщались артисты Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Брифинг провели в областной научной библиотеке имени Горького.

Сегодня в рамках II Международного форума древних городов театр из Минска представит свой спектакль «Белорусские водевили». Главные роли исполнят заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Улащенко и артист драмы Наталья Горбатенко.

Сюжет классический для водевилей. Два незадачливых жениха, и у каждого – своя проблема. Один запутался в невестах и чуть не оказался под венцом с той, которая хоть и богата, но, мягко говоря, не очень молода. Второму жениху и вовсе свадьбы не сыграть, если бы не хитроумный план его матушки. Однако всё завершается счастливым финалом, как и полагается в водевиле.

Спектакль пройдёт на белорусском языке в двух актах, но истории не связаны между собой. А дополнит постановку музыка и народные костюмы.

– Думаем, будет весело, смешно и, что немаловажно, поучительно, – подчеркнула артистка Наталья Горбатенко.

Жители Рязани и гости города увидят спектакль в 19.00 в Рязанском театре драмы.