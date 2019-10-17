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Рязанца застрелили в лесу

В Рязанской области проводится проверка по факту гибели от огнестрельного ранения жителя Рязани 1984 года рождения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ. 

ЧП случилось вечером в среду, 16 октября, в селе Красный угол Сапожковского района. Мужчины возвращались с охоты в автомобиле. Один из них, находившийся на заднем сидении, когда машина остановилась, решил проверить охотничий карабин на наличие патрона в патроннике. В результате произошёл выстрел, находившийся рядом с автомобилем водитель получил смертельную травму. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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