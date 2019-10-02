Рязанца осудили за принуждение подростка к занятию проституцией

Житель Рязани осуждён за принуждение подростка к занятию проституцией. 21-летний мужчина воспользовался тем, что его 16-летняя знакомая нуждается в деньгах, и склонил её к занятию проституцией. Клиентов для девушки он искал на сайтах знакомств, указывая при этом, что она совершеннолетняя. Для встреч «предприимчивый» мужчина снимал номера в гостиницах. Именно сотрудники гостиницы и заявили об этом в полицию.

Как сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области, подсудимый признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.