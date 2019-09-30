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Рязанца чуть не убили за планшетный компьютер

У жителя поселка Лесное Шиловского района с угрозой физической расправы украли планшет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что у него украли планшетный компьютер. В ходе следствия было выявлено, что перед преступлением в квартире пострадавшего происходило бурное застолье. К нему пришло двое друзей, один из которых привел своего знакомого.

Также мужчина рассказал, что «новый знакомый», зайдя в комнату, попытался незаметно взять планшет. Хозяин гаджета хотел попрепятствовать краже. Тогда злоумышленник схватил стул, угрожая убийством, все-таки отобрал устройство и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали вора, а также установили, что ранее мужчина был судим за оборот наркотиков.

В отношении 29-летнего жителя Шиловского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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