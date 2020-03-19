Рязанца будут судить за убийство бывшей жены

Следователи сообщили о завершении расследования убийства женщины в Рязани. Обвиняемым по делу проходит 34-летний бывший муж рязанки. Об этом рассказала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, днём 4 августа 2019 года обвиняемый пришёл в квартиру к бывшей супруге. Там между ними произошла ссора из-за воспитания общих детей. В итоге мужчина, принесённым с собой ножом, нанёс женщине несколько ударов в шею. От полученных ран она умерла на месте.



Следователи собрали все необходимые материалы по делу и передали его в суд.

