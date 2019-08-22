Рязанца будут судить за совращение подростков

Жителя Рязанской области будут судить по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Расследование уголовного дела завершили сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области.



Сообщается, что 64-летний мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. По версии следствия, с июля 2016 года мужчина общался с двумя мальчиками, 2004 и 2003 годов рождения. Сначала он играл с ними в футбол, компьютерные игры, добившись дружеского расположения, после чего стал совершать в отношении них развратные действия. Преступление было пресечено сотрудниками полиции.



До суда подозреваемый находился под стражей. Свою вину в ходе следствия мужчина не признал.

