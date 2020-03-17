Рязанца будут судить за совращение 8-летней племянницы

В отношении 36-летнего жителя Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Мужчину обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении 8-летней племянницы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено в сентября 2019 года. В это время обвиняемый находился в гостях у родственников. Нетрезвый мужчина совершил действия против половой неприкосновенности малолетней племянницы, 2011 года рождения. О произошедшем ребёнок рассказал матери, которая написала заявление в полицию.



Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи передали его уголовное дело в суд для рассмотрения.

